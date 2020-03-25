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      У віцепрем'єрки Іспанії Кальво виявили коронавірус

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      У віцепрем'єрки Іспанії Кальво виявили коронавірус / telegraf.com.ua

      В Іспанії впродовж останніх днів стрімко зростає кількість заражень коронавірусом. Недугу підтвердили і у віцепрем'єрки Іспанії Кармен Кальво.

      Про те, що у віцепрем'єрки Іспанії коронавірус, повідомили у телеграмі Bbreaking.

      Зверніть увагу В Іспанії від коронавірусу померло більше людей, ніж в Китаї

      Напередодні Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй одразу провели тест на коронавірус. Його результат виявився позитивним.

      Основне про коронавірус в Іспанії

      • Загальна кількість клінічно підтверджених випадків коронавірусу там станом на 25 березня становить понад 47 тисяч. Іспанія стала другою після Італії європейською країною за кількістю зафіксованих заражень.
      • Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.
      • Раніше президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я
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