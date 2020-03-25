У віцепрем'єрки Іспанії Кальво виявили коронавірус
В Іспанії впродовж останніх днів стрімко зростає кількість заражень коронавірусом. Недугу підтвердили і у віцепрем'єрки Іспанії Кармен Кальво.
Про те, що у віцепрем'єрки Іспанії коронавірус, повідомили у телеграмі Bbreaking.
Зверніть увагу В Іспанії від коронавірусу померло більше людей, ніж в Китаї
Напередодні Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй одразу провели тест на коронавірус. Його результат виявився позитивним.
Основне про коронавірус в Іспанії
- Загальна кількість клінічно підтверджених випадків коронавірусу там станом на 25 березня становить понад 47 тисяч. Іспанія стала другою після Італії європейською країною за кількістю зафіксованих заражень.
- Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.
- Раніше президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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