У заместителя главы Ровненской ОГА Подолина обнаружили коронавирус

Коронавирусом заболел первый заместитель главы Ровненской ОГА Сергей Подолин. Недуг подтвердил результат ПЦР-теста. Чиновник заявил, что уходит на больничный, а о людях, с которыми контактировал, он сообщил эпидемиологам.

Информацию об обнаруженном коронавирусе обнародовал в фейсбуке сам Сергей Подолин.

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Сегодня утром (16 апреля – 24 канал) ПЦР-тест подтвердил у меня COVID-19. Хотя вчера быстрый тест инфицирования не показал, о чем я уже сообщал журналистам,

– написал Подолин.

По его словам, тест он сделал, потому что контактировал с людьми, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию.

Подолин также добавил, что идет на больничный. А информацию о контактных лицах он предоставил эпидемиологам. Их также будут проверять на наличие COVID-19. В частности, тесты сделают коллегам заместителя главы Ровненской ОГА.

Чиновник рассказал, что чувствует себя хорошо, температуры нет, лишь легкий кашель. Он призвал всех соблюдать карантинные ограничения и без необходимости не выходить из дома.

Как отреагировали в ОГА

Утром 16 апреля на брифинге заместитель главы Ровненской ОГА Игорь Тимошенко отметил, что Подолин последнее время контактировал примерно с 40 людьми .

. Начиная с 13 апреля, чиновник не ходил на работу из-за плохого самочувствия.

Всех контактных лиц планируют проверить. От результатов их тестов будет зависеть, будет ли работать ОГА в нынешнем режиме, или все перейдут на дистанционную работу.

Обратите внимание! По состоянию на утро 16 апреля в Ровненской области подтверждены 204 случая заражения COVID-19.



Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала