У заступника голови Рівненської ОДА Подоліна виявили коронавірус
На коронавірус захворів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Недугу підтвердив результат ПЛР-тесту. Чиновник заявив, що йде на лікарняний, а про людей, з якими контактував, він повідомив епідеміологам.
Інформацію про виявлений коронавірус оприлюднив у фейсбуці сам Сергій Подолін.
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Сьогодні вранці (16 квітня – 24 канал) ПЛР-тест підтвердив у мене COVID-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів,
– написав Подолін.
За його словами, тест він зробив, бо контактував з людьми, в яких раніше виявили коронавірусну інфекцію.
Подолін також додав, що йде на лікарняний. А інформацію про контактних осіб він надав епідеміологам. Їх також перевірятимуть на наявність COVID-19. Зокрема, тести зроблять колегам заступника голови Рівненської ОДА.
Посадовець розповів, що почувається добре, температури не має, лише легкий кашель. Він закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та без потреби не виходити з дому.
Як відреагували в ОДА
- Вранці 16 квітня на брифінгу заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко зазначив, що Подолін останнім часом контактував приблизно з 40 людьми.
- Починаючи з 13 квітня, чиновник не ходив на роботу через погане самопочуття.
- Усіх контактних осіб планують перевірити. Від результатів їхніх тестів залежатиме, чи працюватиме ОДА му теперішньому режимі, чи всі перейдуть на дистанційну роботу.
Зверніть увагу! Станом на ранок 16 квітня в Рівненській області підтверджено 204 випадки зараження COVID-19.
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