У заступника голови Рівненської ОДА Подоліна виявили коронавірус

На коронавірус захворів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Недугу підтвердив результат ПЛР-тесту. Чиновник заявив, що йде на лікарняний, а про людей, з якими контактував, він повідомив епідеміологам.

Інформацію про виявлений коронавірус оприлюднив у фейсбуці сам Сергій Подолін.

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Сьогодні вранці (16 квітня – 24 канал) ПЛР-тест підтвердив у мене COVID-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів,

– написав Подолін.

За його словами, тест він зробив, бо контактував з людьми, в яких раніше виявили коронавірусну інфекцію.

Подолін також додав, що йде на лікарняний. А інформацію про контактних осіб він надав епідеміологам. Їх також перевірятимуть на наявність COVID-19. Зокрема, тести зроблять колегам заступника голови Рівненської ОДА.

Посадовець розповів, що почувається добре, температури не має, лише легкий кашель. Він закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та без потреби не виходити з дому.

Як відреагували в ОДА

Вранці 16 квітня на брифінгу заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко зазначив, що Подолін останнім часом контактував приблизно з 40 людьми.

Починаючи з 13 квітня, чиновник не ходив на роботу через погане самопочуття.

Усіх контактних осіб планують перевірити. Від результатів їхніх тестів залежатиме, чи працюватиме ОДА му теперішньому режимі, чи всі перейдуть на дистанційну роботу.

Зверніть увагу! Станом на ранок 16 квітня в Рівненській області підтверджено 204 випадки зараження COVID-19.



Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу