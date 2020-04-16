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      У заступника голови Рівненської ОДА Подоліна виявили коронавірус

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      У заступника голови Рівненської ОДА Подоліна коронавірус / Фейсбук Сергія Подоліна

      На коронавірус захворів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Недугу підтвердив результат ПЛР-тесту. Чиновник заявив, що йде на лікарняний, а про людей, з якими контактував, він повідомив епідеміологам.

      Інформацію про виявлений коронавірус оприлюднив у фейсбуці сам Сергій Подолін.

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      Сьогодні вранці (16 квітня – 24 канал) ПЛР-тест підтвердив у мене COVID-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів,
      – написав Подолін.

      За його словами, тест він зробив, бо контактував з людьми, в яких раніше виявили коронавірусну інфекцію.

      Подолін також додав, що йде на лікарняний. А інформацію про контактних осіб він надав епідеміологам. Їх також перевірятимуть на наявність COVID-19. Зокрема, тести зроблять колегам заступника голови Рівненської ОДА.

      Посадовець розповів, що почувається добре, температури не має, лише легкий кашель. Він закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень та без потреби не виходити з дому.

      Як відреагували в ОДА

      • Вранці 16 квітня на брифінгу заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко зазначив, що Подолін останнім часом контактував приблизно з 40 людьми.
      • Починаючи з 13 квітня, чиновник не ходив на роботу через погане самопочуття.
      • Усіх контактних осіб планують перевірити. Від результатів їхніх тестів залежатиме, чи працюватиме ОДА му теперішньому режимі, чи всі перейдуть на дистанційну роботу.

      Зверніть увагу! Станом на ранок 16 квітня в Рівненській області підтверджено 204 випадки зараження COVID-19.


      Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рівне
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