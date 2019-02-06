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      У Зеленского есть шанс стать президентом, – западная пресса

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      У Зеленского есть шанс стать президентом, – западная пресса

      Авторитетное издание Politico опубликовало материал, посвященный президентской избирательной кампании в Украине и, в частности, одному из фаворитов гонки – Владимиру Зеленскому.

      Автор статьи – словацкий политолог, внештатный сотрудник Фонда Карнеги Балаш Ярабик, отмечает, что выборы президента пройдут в атмосфере недовольства – многие граждане перестали доверять власти. Это создало условия для Владимира Зеленского.

      "Зеленский выглядит готовым к сбору голосов среди тех, кто разочарован в статусе-кво Украины и сомневается в возможности решения проблемы коррупции при более традиционных кандидатах. Два опроса, опубликованные на прошлой неделе, показали, что он опережает своих соперников", – сказано в материале, перевод которого приводит ZN.UA.

      Автор отмечает, что руководитель "Квартала 95" – успешный бизнесмен, и избиратели рассматривают его как альтернативу старой политической элите. Он намерен в реальной жизни повторить историю своего героя из фильма "Слуга народа" – сельского учителя Василия Голобородько, который стал президентом. И у Зеленского есть шанс выиграть выборы, говорится в статье. В частности, если он сможет донести избирателям свою идею о том, чтобы положить конец традиционной политике.

      Успеху будет способствовать тенденция к протестному голосованию, присутствующая в обществе. Так, Украина сейчас считается самой бедной в Европе, в ключевых секторах экономики по-прежнему доминируют олигархи, коррупция на высоком уровне остается безнаказанной, война на Донбассе продолжается, а 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

      Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", проведенного 16-24 января 2019 года, Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг с 19% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. Лидерство актера подтвердило и исследование от Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований имени Яременко", компании Info Sapiens и группы "Рейтинг", которые 19-30 января опросили 10 тыс. украинцев. По этим данным, за Владимира Зеленского готовы проголосовать почти 22% тех, кто определился с выбором.

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      Теги: Новости политики Медиа СМИ Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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