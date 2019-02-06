14:17
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського є шанс стати президентом, – західна преса

      496 Читать новость на русском
      У Зеленського є шанс стати президентом, – західна преса

      Авторитетне видання Politico опублікувало матеріал, присвячений президентській виборчій кампанії в Україні та, зокрема, одному з фаворитів перегонів – Володимиру Зеленському.

      Автор статті – словацький політолог, позаштатний співробітник Фонду Карнегі Балаш Ярабік, зазначає, що вибори президента відбуватимуться в атмосфері невдоволення – багато громадян перестали довіряти владі. Це створило умови для Володимира Зеленського.

      "Зеленський виглядає готовим до збору голосів серед тих, хто розчарований у статусі-кво України і сумнівається в можливості вирішення проблеми корупції за більш традиційних кандидатів. Два опитування, опубліковані минулого тижня, показали, що він випереджає своїх суперників", – йдеться у матеріалі, переклад якого наводить ZN.UA.

      Автор зазначає, що керівник "Кварталу 95" – успішний бізнесмен, і виборці розглядають його як альтернативу старій політичній еліті. Він має намір у реальному житті повторити історію свого героя з фільму "Слуга народу" – сільського вчителя Василя Голобородька, який став президентом. І в Зеленського є шанс виграти вибори, йдеться у статті. Зокрема, якщо він зможе донести виборцям свою ідею про те, щоб покласти край традиційній політиці.

      Успіху сприятиме тенденція до протестного голосування, наявна у суспільстві. Так, Україна зараз вважається найбіднішою в Європі, у ключових секторах економіки, як і раніше, домінують олігархи, корупція на високому рівні залишається безкарною, війна на Донбасі триває, а 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

      Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного 16-24 січня 2019 року, Володимир Зеленський очолив президентський рейтинг з 19% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. Лідерство актора підтвердило й дослідження від Центру "Соціологічний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка", компанії Info Sapiens та групи "Рейтинг", які 19-30 січня опитали 10 тис. українців. За цими даними, за Володимира Зеленського готові проголосувати майже 22% тих, хто визначився з вибором.

      blog_ava
      Племінник пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків на Донбасі
      сьогодні
      5318
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 427
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1465
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 481
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 644
      Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      сьогодні , 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      831
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук