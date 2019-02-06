У Зеленського є шанс стати президентом, – західна преса

Авторитетне видання Politico опублікувало матеріал, присвячений президентській виборчій кампанії в Україні та, зокрема, одному з фаворитів перегонів – Володимиру Зеленському.

Автор статті – словацький політолог, позаштатний співробітник Фонду Карнегі Балаш Ярабік, зазначає, що вибори президента відбуватимуться в атмосфері невдоволення – багато громадян перестали довіряти владі. Це створило умови для Володимира Зеленського.

"Зеленський виглядає готовим до збору голосів серед тих, хто розчарований у статусі-кво України і сумнівається в можливості вирішення проблеми корупції за більш традиційних кандидатів. Два опитування, опубліковані минулого тижня, показали, що він випереджає своїх суперників", – йдеться у матеріалі, переклад якого наводить ZN.UA.

Автор зазначає, що керівник "Кварталу 95" – успішний бізнесмен, і виборці розглядають його як альтернативу старій політичній еліті. Він має намір у реальному житті повторити історію свого героя з фільму "Слуга народу" – сільського вчителя Василя Голобородька, який став президентом. І в Зеленського є шанс виграти вибори, йдеться у статті. Зокрема, якщо він зможе донести виборцям свою ідею про те, щоб покласти край традиційній політиці.

Успіху сприятиме тенденція до протестного голосування, наявна у суспільстві. Так, Україна зараз вважається найбіднішою в Європі, у ключових секторах економіки, як і раніше, домінують олігархи, корупція на високому рівні залишається безкарною, війна на Донбасі триває, а 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного 16-24 січня 2019 року, Володимир Зеленський очолив президентський рейтинг з 19% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. Лідерство актора підтвердило й дослідження від Центру "Соціологічний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка", компанії Info Sapiens та групи "Рейтинг", які 19-30 січня опитали 10 тис. українців. За цими даними, за Володимира Зеленського готові проголосувати майже 22% тих, хто визначився з вибором.