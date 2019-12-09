У Зеленского есть все возможности, чтобы выкручивать руки Путину, – Яковина

На нормандской встрече в Париже у Владимира Зеленского намного лучше позиция, чем у Путина. Ведь российскому президенту выборы на Донбассе нужны гораздо больше, чем украинскому.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал международный обозреватель Иван Яковина.

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Он отметил, что Зеленский сейчас имеет все возможности, чтобы выкручивать руки президенту РФ. И подчеркнул, что Путин любит, когда какие-то неприятные для него вещи случаются не под прицелом телекамер, а чуть позже.

Зеленскому надо очень постараться, чтобы профукать эту ситуацию и развернуть ее не в сторону Украины. Думаю, он на такое не пойдет,

– считает Яковина.

И добавил, что в худшем случае после нормандской встречи вообще ничего не изменится, а в лучшем – Украина получит то, что хочет. Журналист отметил, что не стоит обсуждать возможность проведения выборов на Донбассе, пока там в полном объеме не будет установлена украинская власть.

"Формально встреча завершится ничем. Фактически они договорятся о том, что Россия будет потихоньку выводить свои войска и людей с Донбасса. Предоставляя им российское гражданство. Они будут переезжать в РФ. На этом все и закончится", – подытожил Яковина.

Что известно о встрече в нормандском формате

• В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин.

• В последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.

• Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

• Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

• Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.