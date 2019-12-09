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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський має всі можливості, щоб викручувати руки Путіну, – Яковина

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      Іван Яковина / 24 канал

      На нормандській зустрічі у Парижі у Володимира Зеленського набагато краща позиція, ніж у Путіна. Адже російському президенту вибори на Донбасі потрібні набагато більше, ніж українському.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив міжнародний оглядач Іван Яковина.

      Дивіться відео: Нормандська зустріч – розпочались переговори Зеленського з Меркель

      Він наголосив, що Зеленський зараз має усі можливості, аби викручувати руки президенту РФ. Й підкреслив, що Путін любить, коли якісь неприємні для нього речі трапляються не під прицілом телекамер, а трохи пізніше. 

      Зеленському треба дуже постаратися, щоб профукати цю ситуацію та розвернути її не в бік України. Думаю, він на таке не піде,
      – вважає Яковина.

      Й додав, що у гіршому випадку після нормандської зустрічі взагалі нічого не зміниться, а у кращому – Україна отримає те, що хоче. Журналіст наголосив, що не варто обговорювати можливість проведення виборів на Донбасі, поки там у повному об'ємі не буде встановлена українська влада.

      "Формально зустріч завершиться нічим. Але фактично вони домовляться про те, що Росія буде потихенько виводити свої війська та людей з Донбасу. надаючи їм російське громадянство. Вони переїжджатимуть в РФ. На цьому все й закінчиться", – підсумував Яковина.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Зеленський Україна – Росія Володимир Путін
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