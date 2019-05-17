У Зеленского назвали конкретные основания для роспуска Рады

Спикер новоизбранного президента Дмитрий Разумков назвал причины, которые дают Владимиру Зеленскому основания для роспуска украинского парламента.

В эфире программы "Право на власть" он сообщил, что причины очень четкие и они прописаны в законе.

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"Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов", – Разумков.

По его словам, различные коммерческие и общественные организации, а также народные депутаты присылали запросы, в которых, в частности, просили господина Парубия предоставить поименный список коалиции.

Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об этой формальной причине – она имеет место быть,

– пояснил спикер команды Зеленского.

Он также не поддержал идею депутатов голосовать за законопроект "О президенте". По его словам, этот документ значительно сократит полномочия новоизбранного президента.

"Планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру. Что не дало бы ему выполнить даже те обещания, которые были даны во время избирательной кампании", – заявил Разумков.



Основные условия для роспуска Рады​