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      У Зеленского назвали конкретные основания для роспуска Рады

      11 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Спикер новоизбранного президента Дмитрий Разумков назвал причины, которые дают Владимиру Зеленскому основания для роспуска украинского парламента.

      В эфире программы "Право на власть" он сообщил, что причины очень четкие и они прописаны в законе.

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      "Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов", – Разумков.

      По его словам, различные коммерческие и общественные организации, а также народные депутаты присылали запросы, в которых, в частности, просили господина Парубия предоставить поименный список коалиции.

      Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об этой формальной причине – она имеет место быть,
       пояснил спикер команды Зеленского.

      Он также не поддержал идею депутатов голосовать за законопроект "О президенте". По его словам, этот документ значительно сократит полномочия новоизбранного президента.

      "Планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру. Что не дало бы ему выполнить даже те обещания, которые были даны во время избирательной кампании", – заявил Разумков.

      зеленський інавгурація
      Основные условия для роспуска Рады​

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Новости Украины
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