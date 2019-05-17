У Зеленського назвали конкретні підстави для розпуску Ради
Спікер новообраного президента Дмитро Разумков назвав причини, які дають Володимиру Зеленському підстави для розпуску українського парламенту.
В ефірі програми "Право на владу" він повідомив, що причини є дуже чіткі й вони прописані в законі.
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"Однією з цих передумов є відсутність коаліції, з мого погляду, коаліції сьогодні немає. Тому що у двох фракціях коаліційних сьогодні немає 226 народних депутатів", – Разумков.
За його словами, різні комерційні та громадські організації, а також народні депутати надсилали запити, у яких, зокрема, просили пана Парубія надати поіменний список коаліції.
Чому український народ не може зрозуміти, хто ж входить в коаліцію, яка несе відповідальність за всі ті дії, які несе парламент? Відповіді немає. Якщо ми говоримо про цю формальну причину – вона має місце бути,
– пояснив речник команди Зеленського.
Він також не підтримав ідею депутатів голосувати за законопроект "Про президента". За його словами, цей документ значно скоротить повноваження новообраного президента.
"Планували прибрати практично всі повноваження і перетворити президента країни в номінальну фігуру. Що не дало б йому виконати навіть ті обіцянки, які були дані під час виборчої кампанії", – заявив Разумков.
Основні умови для розпуску Ради