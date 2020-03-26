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      У Зеленского обратились к крымчанам относительно распространения коронавируса

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      В Офисе Президента Украины обратились к крымчанам относительно распространения эпидемии коронавируса на полуострове. Украинцев на временно оккупированной территории призвали соблюдать правила гигиены и дезинфекции, а по возможности – переходить на дистанционную работу и оставаться дома.

      "Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей", – отметили в Офисе Президента.

      Важно В оккупированном Крыму выявили 6 новых случаев коронавируса

      Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска и детей. В случае выявления симптомов болезни, самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу,
      – отметили в ОПУ.

      Резюмируя, там отметили, что всю оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине можно получить на страницах Министерства здравоохранения, Кабинета Министров и Офиса Президента Украины.

      Что известно о коронавирус в Крыму?
      На данный момент коронавирус подтвердили у семи жителей временно оккупированного Крыма. Точно не известно, украинцы ли это, оставшиеся в своем доме даже после аннексии, коллаборанты, которые работали в госслужбе в 2014 году и предали Украину, или завезенные туда россияне.

      Кроме того, у около 1,5 тысячи крымчан подозревают коронавирус, но официальных результатов пока нет.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Крыма Здоровье Офіс Президента Президент Украины Коронавирус в Украине Новости политики
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