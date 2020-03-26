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      У Зеленського звернулися до кримчан через поширення коронавірусу

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      Офіс Президента звернувся до кримчан через епідемію коронавірусу / equatorial.by

      В Офісі Президента України звернулися до кримчан через поширення епідемії коронавірусу на півострові. Українців з тимчасово окупованої території закликали дотримуватися правил гігієни і дезінфекції, а за можливості – переходити на дистанційну роботу та залишатися вдома.

      Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей, наголосили в Офісі президента.

      Важливо В окупованому Криму виявили 6 нових випадків коронавірусу

      Також дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби, самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря,
      – наголосили в ОПУ.

      Резюмуючи, там наголосили, що усю оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні можна отримати зі сторінок Міністерства охорони здоров'я, Кабінету Міністрів і Офісу Президента України.

      Що відомо про коронавірус у Криму?Наразі коронавірус підтвердили у семи мешканців тимчасово окупованого Криму. Достеменно не відомо, чи це українці, які залишилися у своєму домі навіть після анексії, колаборанти, які працювали у держслужбах у 2014 і зрадили Україну, чи завезені туди росіяни.

      Крім того, у близько 1,5 тисячі кримчан підозрюють коронавірус, але офіційних результатів наразі немає.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Криму Здоров'я Офіс Президента Президент України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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