У Зеленського звернулися до кримчан через поширення коронавірусу

В Офісі Президента України звернулися до кримчан через поширення епідемії коронавірусу на півострові. Українців з тимчасово окупованої території закликали дотримуватися правил гігієни і дезінфекції, а за можливості – переходити на дистанційну роботу та залишатися вдома.

Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей, наголосили в Офісі президента.

Важливо В окупованому Криму виявили 6 нових випадків коронавірусу

Також дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби, самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря,

– наголосили в ОПУ.

Резюмуючи, там наголосили, що усю оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні можна отримати зі сторінок Міністерства охорони здоров'я, Кабінету Міністрів і Офісу Президента України.

Що відомо про коронавірус у Криму?Наразі коронавірус підтвердили у семи мешканців тимчасово окупованого Криму. Достеменно не відомо, чи це українці, які залишилися у своєму домі навіть після анексії, колаборанти, які працювали у держслужбах у 2014 і зрадили Україну, чи завезені туди росіяни.



Крім того, у близько 1,5 тисячі кримчан підозрюють коронавірус, але офіційних результатів наразі немає.