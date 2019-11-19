У Зеленского отметили, что россияне не будут владельцами украинской земли

Если даже граждане России будут среди учредителей компаний, которые работают в Украине, и такие компании купят украинскую землю сельскохозяйственного назначения – правоохранители это выявят. А потом и конфискуют эту землю в пользу государства.

Этот механизм прописан в законе о рынке земли, как заявил уполномоченный Президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Уполномоченный Зеленского пояснил: "В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке земли сельскохозяйственного назначения – 24 канал) только через всеукраинский референдум. До того момента – никаких иностранцев".

Россиян же в принципе не обсуждают. Это – страна-агрессор. Они (граждане РФ – 24 канал) ни в коем случае не будут покупать (украинскую – 24 канал) землю. Если где-то через какие-то механизмы появятся россияне – мы осуществим спецконфискацию в доход государства,

– сказал Роман Лещенко.

По его словам, закон будет содержать норму с указанием на то, что учредителями компаний, которые смогут покупать землю, должны быть:

– только граждане Украины,

– без двойного гражданства,

– проживающие на территории Украины,

– являющиеся учредителями юридических лиц, а не соучредителями с гражданами других стран.

У нас будут прямые корпоративные отношения – то есть, не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет учредителем. Мы все делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц,

– подытожил Лещенко.



Романа Лещенко президент назначил уполномоченным по земельным вопросам 1 октября / Фото ОП

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.



► Важно! В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.



По словам президента Зеленского, украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Иностранцы же в целом смогут получить такое право только после всеукраинского референдума, если люди такую идею поддержат.