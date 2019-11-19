У Зеленського наголосили, що росіяни не будуть власниками української землі

Якщо навіть громадяни Росії будуть серед засновників компаній, які працюють в Україні, і такі компанії куплять українську землю сільськогосподарського призначення – правоохоронці це виявлять. А потім і конфіскують цю землю на користь держави.

Цей механізм прописаний у законі про ринок землі, як заявив уповноважений Президента України Володимира Зеленського з земельних питань Роман Лещенко. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Уповноважений Зеленського пояснив: "У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі землі сільськогосподарського призначення – 24 канал) тільки через всеукраїнський референдум. До того моменту – жодних іноземців".

Росіян же в принципі не обговорюють. Це – країна-агресор. Вони (громадяни РФ – 24 канал) у жодному разі не будуть купувати (українську – 24 канал) землю. Якщо десь через якісь механізми з'являться росіяни – ми здійснимо спецконфіскацію в дохід держави,

– сказав Роман Лещенко.

За його словами, закон міститиме норму з вказівкою на те, що засновниками компаній, які зможуть купувати землю, повинні бути:

– тільки громадяни України,

– без подвійного громадянства,

– які мешкають на території України,

– і які є засновниками юридичних осіб, а не співзасновниками з громадянами інших країн.

У нас будуть прямі корпоративні стосунки – тобто, не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми все робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб,

– підсумував Лещенко.



Романа Лещенка президент призначив уповноваженим із земельних питань 1 жовтня / Фото ОП

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення.



► Важливо! У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.



За словами президента Зеленського, українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Іноземці ж загалом зможуть отримати таке право лише після всеукраїнського референдуму, якщо люди таку ідею підтримають.