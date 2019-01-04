У Зеленского рассказали, кто в его преЗедентской команде

По состоянию на 14:00 4 января в команду руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который объявил, что будет баллотироваться в президенты, выразили желание присоединиться около 330 тысяч человек.

Регистрация желающих ведется на сайте ze2019.com/team. Он начал работать 1 января и почти сразу подвергся хакерской атаке – за полчаса на сайт пришло 2,5 миллиона запросов.

Как сообщается на странице Зе!команды в Facebook, половина заполнивших анкеты на сайте, – это молодежь, в основном студенты. Также среди желающих работать в команде Зеленского – IT- и диджитал-специалисты, топ-менеджеры и юристы, владельцы бизнесов и маркетологи, дизайнеры и копирайтеры, водители и даже охранники. Таких около 15 тысяч человек и они согласились не просто помочь во время выборов, а системно менять страну, работая и привлекая собственные ресурсы.

Еще около 50 тысяч зарегистрированных выразили желание наблюдать за избирательным процессом и защищать результат на 32 тысячах участков в пределах всей Украины.

"Больше всего наших сторонников в Киеве, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. 65% желающих приобщиться приходят из городов и городков. Несколько тысяч участников команды проживают за пределами Украины, но готовы помогать нам из Польши, Австралии, Великобритании, США и Турции. Спасибо, что вы с нами! Обещаем каждому и каждой свою обратную связь! Дальше – интереснее!", – говорится в заметке Зе!команды.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты. Видеообращение стало хитом соцсетей и набрало более 2,3 миллиона просмотров в YouTube.