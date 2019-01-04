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      У Зеленського розповіли, хто в його преЗедентській команді

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      У Зеленського розповіли, хто в його преЗедентській команді
      У Зеленського розповіли, хто в його преЗедентській команді

      Станом на 14:00 4 січня до команди керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, який оголосив, що балотуватиметься у президенти, висловили бажання приєднатися близько 330 тисяч осіб.

      Реєстрація охочих ведеться на сайті ze2019.com/team. Він почав працювати 1 січня і майже одразу зазнав хакерської атаки – за півгодини на сайт прийшло 2,5 мільйона запитів.

      Як повідомляється на сторінці Зе!команди у Facebook, половина тих, хто заповнив анкети на сайті, – це молодь, переважно студенти. Також серед охочих працювати у команді Зеленського – IT- і діджитал-фахівці, топ-менеджери та юристи, власники бізнесів і маркетологи, дизайнери та копірайтери, водії та навіть охоронці. Таких близько 15 тисяч осіб і вони зголосилися не просто допомогти під час виборів, а системно змінювати країну, працюючи й залучаючи власні ресурси.

      Ще близько 50 тисяч зареєстрованих висловили бажання спостерігати за виборчим процесом та захищати результат на 32 тисячах дільниць у межах всієї України.

      "Найбільше наших прихильників у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях. 65% охочих долучитися походять із міст та містечок. Кілька тисяч учасників команди проживають за межами України, але готові допомагати нам із Польщі, Австралії, Великої Британії, США та Туреччини. Дякуємо, що ви з нами! Обіцяємо кожному та кожній свій зворотний зв’язок! Далі – цікавіше!", – йдеться у дописі Зе!команди.

      Нагадаємо, у новорічну ніч Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти. Відеозвернення стало хітом соцмереж і набрало понад 2,3 мільйона переглядів у YouTube.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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