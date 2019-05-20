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      У Зеленского сделали важное заявление о сотрудничестве с МВФ

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      Команда Зеленского рассказала о сотрудничестве с МВФ
      Команда Зеленского рассказала о сотрудничестве с МВФ / 24 канал

      Команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского убеждена, что Украина может обойтись без очередного транша МВФ.

      Об этом заявил советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью "Интерфакс-Украина". Мол, справиться с долгами Украина может благодаря средствам Единого казначейского счета и золотовалютных резервов.

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      По его словам, занимать капитал на внешних рынках сейчас слишком дорого – придется платить около 10% годовых.

      Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых,
      – заявил Устенко.

      В то же время советник указал на то, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с МВФ продолжать все же необходимо, ведь по-другому не удастся привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

      К слову, 21 мая миссия Международного валютного фонда начнет свою работу в Украине для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с фондом Stand-by. Ее подписали в конце декабря 2018 года. Программа рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить почти четыре миллиарда долларов.

      Что известно о Президенте Украины Владимире Зеленском:

      зеленський
      Обещания Владимира Зеленского

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Зеленский Транш МВФ МВФ Выборы Президента 2019
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