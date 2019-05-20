У Зеленского сделали важное заявление о сотрудничестве с МВФ

Команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского убеждена, что Украина может обойтись без очередного транша МВФ.

Об этом заявил советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью "Интерфакс-Украина". Мол, справиться с долгами Украина может благодаря средствам Единого казначейского счета и золотовалютных резервов.

Читайте также: Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде

По его словам, занимать капитал на внешних рынках сейчас слишком дорого – придется платить около 10% годовых.

Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых,

– заявил Устенко.

В то же время советник указал на то, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с МВФ продолжать все же необходимо, ведь по-другому не удастся привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

К слову, 21 мая миссия Международного валютного фонда начнет свою работу в Украине для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с фондом Stand-by. Ее подписали в конце декабря 2018 года. Программа рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить почти четыре миллиарда долларов.

Что известно о Президенте Украины Владимире Зеленском:



Обещания Владимира Зеленского