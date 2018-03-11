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У жителей Закарпатья появился дополнительный выходной в марте

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Выходные в Украине 2018: на Закарпатье выходным стало 15 марта
Выходные в Украине 2018: на Закарпатье выходным стало 15 марта / Фото из свободных сетей

Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Об этом сообщает официальный сайт Москаля.

"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном — "Ще не вмерла Украина", — рассказал председатель Закарпатья.

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"15 марта 1939 года — одна из наиболее значительных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", — отметил Москаль.

Следовательно, согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда на Закарпатье будет проводиться традиционная весенняя толока.

Напомним, ранее Геннадий Москаль сделал выходным для жителей Закарпатья 2 апреля, на которое приходится католическая Пасха.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья отдых Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
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