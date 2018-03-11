У жителів Закарпаття з’явився додатковий вихідний у березні

Четвер, 15 березня, коли відзначатиметься річниця Карпатської України, на Закарпатті буде вихідним днем. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Про це повідомляє офіційний сайт Москаля.

"15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – "Ще не вмерла Україна", – розповів голова Закарпаття.

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"15 березня 1939 року – одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним", – наголосив Москаль.

Відтак, згідно з розпорядженням, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня, коли на Закарпатті проводитиметься традиційна весняна толока.

Нагадаємо, раніше Геннадій Москаль зробив вихідним для жителів Закарпаття 2 квітня, на яке припадає католицький Великдень.