Вершина героизма российских оккупантов – обстреливать мирные дома реактивной артиллерией и сбрасывать бомбы с помощью авиации. Когда же дело доходит до реального столкновения, солдаты "одной из сильнейших армий мира" в надежде сохранить жизнь сдаются в плен или разбегаются в леса и поля, как зайцы.

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Еще 4 трофейных танка

Территориальной обороне удалось завладеть четырьмя танками российских оккупантов. Враги покинули технику, хотя имели смазку и топливо.

Когда им "запахло жареным", оккупанты решили спасаться бегством в поля. Как показывает опыт, вскоре голодные враги либо сами придут сдаваться в плен, либо будут подстрелены местными защитниками.

Видео захвата 4 вражеских танков

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