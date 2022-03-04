Вершина героизма российских оккупантов – обстреливать мирные дома реактивной артиллерией и сбрасывать бомбы с помощью авиации. Когда же дело доходит до реального столкновения, солдаты "одной из сильнейших армий мира" в надежде сохранить жизнь сдаются в плен или разбегаются в леса и поля, как зайцы.
Читайте также Народы Европы, не молчите, – Зеленский призвал иностранцев выходить на митинги за Украину
Еще 4 трофейных танка
Территориальной обороне удалось завладеть четырьмя танками российских оккупантов. Враги покинули технику, хотя имели смазку и топливо.
Когда им "запахло жареным", оккупанты решили спасаться бегством в поля. Как показывает опыт, вскоре голодные враги либо сами придут сдаваться в плен, либо будут подстрелены местными защитниками.
Видео захвата 4 вражеских танков
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.