Вершина героїзму російських окупантів – обстрілювати мирні будинки реактивною артилерією та скидати бомби за допомогою авіації. Коли ж справа доходить до реальної сутички, солдати "однієї з найсильніших армій світу" у надії зберегти життя здаються у полон або розбігаються у ліси та поля, неначе зайці.

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Ще 4 трофейні танки

Територіальній обороні вдалося заволодіти 4 танками російських окупантів. Вороги покинули техніку, хоча мали мастило та паливо.

Коли їм "запахло смаженим", окупанти вирішили рятуватися втечею у поля. Як показує досвід, незабаром голодні вороги або самі прийдуть здаватися у полон, або впольовані місцевими захисниками.

Відео захоплення 4 ворожих танків

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