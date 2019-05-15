Uber начал борьбу с разговорчивыми водителями

Такси-сервис Uber запустил в своем приложении опцию "тихий режим". Теперь клиент во время заказа автомобиля может указать, что не хочет общаться с водителем.

А вот для разговорчивых клиентов наоборот – предусмотрели опцию "с радостью пообщаюсь". Однако именно поле Quiet Mode не является обязательным для заполнения, когда вызываешь такси. Новая услуга доступна только при заказе премиум-поездки в Uber Black и Uber Black SUV, сообщает TechCrunch.

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Воспользоваться "тихим режимом" можно исключительно обозначив свои предпочтения относительно общения с водителем в приложении при заказе. Делать такие обозначения после того, как вашу поездку уже подтвердили, нельзя.



Пока что услуга доступна только в США.