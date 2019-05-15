Uber розпочав боротьбу з балакучими водіями
Таксі-сервіс Uber запустив у своєму додатку опцію "тихий режим". Тепер клієнт під час замовлення автівки може вказати, що не хоче спілкуватися з водієм.
А от для, навпаки, балакучих клієнтів передбачили опцію "з радістю поспілкуюся". Проте саме поле Quiet Mode не є обов'язковим для заповнення, коли викликаєш таксі. Нова послуга доступна лише при замовленні преміум-поїздки в Uber Black і Uber Black SUV, повідомляє TechCrunch.
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Скористатись "тихим режимом" можна виключно позначивши свої вподобання стосовно спілкування з водієм у додатку при замовленні. Робити такі позначення після того, як вашу поїздку вже підтвердили, не можна.
Поки що послуга доступна тільки у США.
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