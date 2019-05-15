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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Uber розпочав боротьбу з балакучими водіями

      394 Читать новость на русском
      Uber намагається налагодити комунікацію між водіями та клієнтами
      Uber намагається налагодити комунікацію між водіями та клієнтами / depositphotos.com

      Таксі-сервіс Uber запустив у своєму додатку опцію "тихий режим". Тепер клієнт під час замовлення автівки може вказати, що не хоче спілкуватися з водієм.

      А от для, навпаки, балакучих клієнтів передбачили опцію "з радістю поспілкуюся". Проте саме поле Quiet Mode не є обов'язковим для заповнення, коли викликаєш таксі. Нова послуга доступна лише при замовленні преміум-поїздки в Uber Black і Uber Black SUV, повідомляє TechCrunch.

      Читайте також: Uber Shuttle запустили у Києві: що це таке і як працює

      Скористатись "тихим режимом" можна виключно позначивши свої вподобання стосовно спілкування з водієм у додатку при замовленні. Робити такі позначення після того, як вашу поїздку вже підтвердили, не можна. 

      Поки що послуга доступна тільки у США. 

       

       

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      Теги: Новини США Uber
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