Uber розпочав боротьбу з балакучими водіями

Таксі-сервіс Uber запустив у своєму додатку опцію "тихий режим". Тепер клієнт під час замовлення автівки може вказати, що не хоче спілкуватися з водієм.

А от для, навпаки, балакучих клієнтів передбачили опцію "з радістю поспілкуюся". Проте саме поле Quiet Mode не є обов'язковим для заповнення, коли викликаєш таксі. Нова послуга доступна лише при замовленні преміум-поїздки в Uber Black і Uber Black SUV, повідомляє TechCrunch.

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Скористатись "тихим режимом" можна виключно позначивши свої вподобання стосовно спілкування з водієм у додатку при замовленні. Робити такі позначення після того, як вашу поїздку вже підтвердили, не можна.

Поки що послуга доступна тільки у США.