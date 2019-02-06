Uber запустил новый сервис: теперь клиенты могут вызвать целый катер

С февраля в индийском городе Мумбаи транспортный сервис Uber запустил новый вид услуг – Uber Boat. Отныне клиенты могут забронировать не только обычное такси, но и катер.

Скоростные катера будут курсировать между тремя пунктами назначения на набережной города, пишет CNN.

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Цена такой поездки стартует от 5 700 рупий (80 долларов) до 9 500 рупий (132 долларов). Клиенты могут заказать как малый катер так и большое судно, где могут разместиться 10 и более пассажиров.

Поэтому просто купить место в катере – невозможно, Uber Boat предусматривает заказ только целого судна.



Теперь в Индии можно заказать судно через Uber//Фото: CNN

Сейчас такая программа в Мумбаи стартовала на экспериментальной основе. Однако уже в ближайшие недели она будет расширена. К слову, города Индии являются одними из самых загруженных в мире.