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      Uber запустил новый сервис: теперь клиенты могут вызвать целый катер

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      Uber запустил новый сервис
      Uber запустил новый сервис / Фото из открытых источников

      С февраля в индийском городе Мумбаи транспортный сервис Uber запустил новый вид услуг – Uber Boat. Отныне клиенты могут забронировать не только обычное такси, но и катер.

      Скоростные катера будут курсировать между тремя пунктами назначения на набережной города, пишет CNN.

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      Цена такой поездки стартует от 5 700 рупий (80 долларов) до 9 500 рупий (132 долларов). Клиенты могут заказать как малый катер так и большое судно, где могут разместиться 10 и более пассажиров.

      Поэтому просто купить место в катере – невозможно, Uber Boat предусматривает заказ только целого судна.

      uber індія катер судно замовлення таксі
      Теперь в Индии можно заказать судно через Uber//Фото: CNN

      Сейчас такая программа в Мумбаи стартовала на экспериментальной основе. Однако уже в ближайшие недели она будет расширена. К слову, города Индии являются одними из самых загруженных в мире.

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      Теги: Индия Uber Водный транспорт Транспорт
      Источник: 24 Канал
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