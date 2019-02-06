Uber запустив новий сервіс: тепер клієнти можуть викликати цілий катер

З лютого в індійському місті Мумбаї транспортний сервіс Uber запустив новий вид послуг – Uber Boat. Відтепер клієнти можуть забронювати не тільки звичайне таксі, але й катер.

Швидкісні катери будуть курсувати між трьома пунктами призначення на набережній міста, пише CNN.

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Ціна такої поїздки стартує з 5 700 рупій (80 доларів) до до 9 500 рупій (132 доларів). Клієнти можуть замовити як малий катер так і велике судно, де можуть розміститися 10 і більше пасажирів.

Тож просто купити місце у катері – неможливо, Uber Boat передбачає замовлення лише цілого судна.



Тепер в Індії можна замовити судно через Uber//Фото: CNN

Наразі така програма в Мумбаї стартувала на експериментальній основі. Однак вже у найближчі тижні вона буде розширена в найближчі тижні. До слова, міста Індії є одними з найзавантаженіших у світі.

