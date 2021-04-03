Как уберечь себя от моральных уродов в соцсетях: советы бывалого
Хочу поделиться несколькими личными лайфхаками, как бороться с завистниками, критиками и прочими энергетическими вампирами. Или если кратко – текст про круговорот моральных уродов в природе.
Источник:фейсбук Ильи Кенингштейна
Украинский фейсбук – обитель токсичного негатива
Чем популярнее фейсбук, тем больше в комментариях к вашим постам пасется неадекватных людей, ежеминутно выплескивающих наружу результаты собственных измышлений и страхов. Как правило, абсолютно несостоятельных.
Читайте также Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
К сожалению, в украинском сегменте фейсбука подобная модель приобрела масштаб колоссальных размеров. Если бы из зависти и негатива можно было бы строить башни, у нас за день вырос бы свой собственный Бурж Халифа.
Экзальтированное состояние стимулирует неадеквата к проявлениям внезапной агрессии, которую он именует собственным мнением. Приходит такой неадекват в ваш фейсбук, находясь в поисках оправдания собственной неполноценности. И проявляется в виде язвительного и злобного высера под вашими мыслями. И, как правило отправляется в бан – туда, где уже находятся такие же как и он. Этот бан ему нужен как воздух, чтобы он смог постоянно насыщать потребность в доказательствах своих неудач. Поэтому банить таких советую исключительно в гуманитарных целях.
Со временем, пройдя через многие жизненные этапы и коллизии, я вывел для себя формулу по реакции на подобное.
Читайте также Клиент не всегда прав
5 правил реагирования на моральных уродов
- Соблюдайте дистанцию. Не подпускайте моральных уродов к себе слишком близко. Моральные уроды никогда не перестанут искать оправдание своей сермяжной правде, главным в которой является не стремление изменить реальность вокруг себя, взяв за ориентир лучшее, что придумано человечеством, а желание перманентно ныть про обстоятельства, исторические факты, страдания, войны, экономические кризисы якобы оправдывающие современное жлобство, разглагольствувая о тщетности попыток это исправить, не привнося абсолютно никакого смысла ни в свою жизнь, ни в чужие.
- Не общайтесь с теми, кто вам завидует. В том числе и скрытно. Зависть разрушительна, как радиация. Она ведет к полному обесцениванию собственного "я". Люди, которые завидуют – несут в себе ненависть, раздражение и уныние. Часто, зависть камуфлируется под чувство справедливости. Из-за расхождения действительности с ожиданиями завистников, у них рождается ощущение собственной неполноценности. Которая, в свою очередь, мешает развитию – и их и вашему. Избавьтесь от завистников. Для вашего и их блага.
- Доверяйте себе. Это ваша жизнь и она уникальна. Никто не вправе навязывать вам собственную точку зрения, особенно если она противоречит вашим внутренним принципам и ценностям. Вы можете принять совет как поступить в конкретной ситуации, но всегда нужно помнить, что двух совершенно одинаковых людей, как и ситуаций – не бывает.
- Будьте самодостаточными. Перестаньте париться о том, что не добавляет вам энергии и позитивных эмоций. Кто-то посчитает, что это жестоко, но увы – это реальность, в которой мы живем. Конечно, это вовсе не означает, что вы должны нивелировать внутри себя милосердие и сострадание к тем, кому плохо. Но пока вы самодостаточны – вы в гармонии с самим собой и окружающими вас людьми. Есть вы и ваши близкие, друзья. Они любят и ценят вас такими какими вы есть.
- Ну, и про соцсети. Верьте, что в данный момент среди ваших подписчиков есть как минимум 100 человек, которые могут изменить мир – и пишите в первую очередь для них. Воодушевляйте их и вдохновляйте на следующий шаг. Будьте собой. Потому что кто, если не вы. Моральные уроды таких как вы давно похоронили в своем темном лесу, окружив вашу могилу пустыми пивными бутылками и кусками докторской колбасы, водрузив поверх консервную банку с бычками из собственной лестничной клетки. И всё это потому, что вы меняетесь, живёте и двигаетесь вперед, а они – нет. И в этом – ваша с ними фундаментальная разница.
Поделиться новостью