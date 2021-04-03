Хочу поділитися кількома особистими лайфхаками, як боротися з заздрісниками, критиканами та іншими енергетичними вампірами. Або, якщо коротко – текст про кругообіг моральних виродків у природі. Далі читайте російською мовою.

Украинский фейсбук – обитель токсичного негатива

Чем популярнее фейсбук, тем больше в комментариях к вашим постам пасется неадекватных людей, ежеминутно выплескивающих наружу результаты собственных измышлений и страхов. Как правило, абсолютно несостоятельных.

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К сожалению, в украинском сегменте фейсбука подобная модель приобрела масштаб колоссальных размеров. Если бы из зависти и негатива можно было бы строить башни, у нас за день вырос бы свой собственный Бурж Халифа.

Экзальтированное состояние стимулирует неадеквата к проявлениям внезапной агрессии, которую он именует собственным мнением. Приходит такой неадекват в ваш фейсбук, находясь в поисках оправдания собственной неполноценности. И проявляется в виде язвительного и злобного высера под вашими мыслями. И, как правило отправляется в бан – туда, где уже находятся такие же как и он. Этот бан ему нужен как воздух, чтобы он смог постоянно насыщать потребность в доказательствах своих неудач. Поэтому банить таких советую исключительно в гуманитарных целях.

Со временем, пройдя через многие жизненные этапы и коллизии, я вывел для себя формулу по реакции на подобное.

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