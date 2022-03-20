Об этом в эфире 24 канала рассказал Виктор Чумак – экс-заместитель генпрокурора. По его словам, говорится о бегстве местных депутатов из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Чумак: У оккупантов нет местных кадров

Чумак заметил, что с бегством даже депутатов из ОПЗЖ лопается вся теория "русского мира". Они сейчас не могут дать ни одной картинки, где коллаборанты с ними работают.

У них здесь нет кадров. Местные пророссийские ОПЗЖ скрылись. Однако не в Россию. Они бежали в Европу и США,

– отметил он.

Также бывший заместитель генпрокурора отметил, что пророссийские депутаты не выезжали в Россию для того, чтобы даже сотрудничать с оккупантами. Поэтому враг не может дать ни одной знаковой фигуры, которая с ними начинает сотрудничать. "Их доктрина полностью рушится", – добавил Чумак.

Несмотря на мнение Виктора Чумака, есть информация, что в Энергодаре на Запорожье оккупанты хотят назначить "мэром" депутата, собственно, из ОПЗЖ. Речь идет об Андрее Шевчике, который уже дал обещание россиянам. О планах захватчиков узнали сами горожане.

Однако, например, во временно оккупированном Херсоне фракция ОПЗЖ прекратила существование. Девять депутатов, входивших в херсонскую ячейку пророссийской партии, решили распустить фракцию и выйти из ее рядов, отметив, что Херсон – украинский город.