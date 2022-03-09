После встречи с ВСУ остатки армии оккупантов пытаются перегруппировать силы. Провалив план взятия Киева в кольцо, враг попытался перегруппироваться в западную и восточную группировку.

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Взаимодействие ВСУ и местных

Оккупанты не учли одного – ни один украинец не поддерживает их и готов сделать все, чтобы "заблудившиеся" солдаты присоединялись к тем тысячам, для которых поездка в Украину с оружием стала последним воспоминанием в жизни.

Возле Киева местные жители сообщают ВСУ обо всех перемещениях врага. Наша артиллерия уничтожает оккупантов и не дает им развернуться в боевой строй. Таким образом, перегруппировать свои силы и напасть на столицу Украины у оккупантов не получится.