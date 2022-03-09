Після зустрічі із ЗСУ залишки армії окупантів намагаються перегрупувати сили. Проваливши план взяття Києва у кільце, ворог спробував перегрупуватися на західне та східне угруповання.

Цікаво Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією, – ОП

Взаємодія ЗСУ та місцевих

Окупанти не врахували одного – жоден українець не підтримує їх та готовий зробити усе, щоб "заблукалі" солдати приєднувалися до тих тисяч, для яких поїздка в Україну зі зброєю стала останнім спогадом у житті.

Біля Києва місцеві жителі повідомляють ЗСУ про всі переміщення ворога. Наша артилерія нищить окупантів та не дає їм розвернутися у бойовий стрій. Таким чином, перегрупувати свої сили та нападати на столицю України в окупантів не вийде.

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