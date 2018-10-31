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      Убийца Гонгадзе Пукач сидит в СИЗО, а не в колонии

      65 Читати новину українською
      Алексей Пукач
      Алексей Пукач / rbc.ua

      Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, с конца 2017 года года находится в Лукьяновском СИЗО, хотя в 2016 году он был этапирован в Чертковскую исправительную колонию.

      Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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      "Пукач находится в Киевском СИЗО с конца 2017 года", – сказал собеседник издания.

      Но источник не уточнил, почему его перевели из колонии в СИЗО.

      В июне 2016 года, после того, как официально вступил в силу приговор Пукачу о пожизненном лишении свободы, он был этапирован в Чертковскую колонию на Тернопольщине. До этого времени, он также находился в Лукьяновском следственном изоляторе.

      Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а затем в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.

      6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики СІЗО убийство Георгия Гонгадзе Алексей Пукач
      Источник: 24 Канал
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