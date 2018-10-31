Вбивця Гонгадзе Пукач сидить у СІЗО, а не в колонії

Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, з кінця 2017 року перебуває у Лук’янівському СІЗО, хоча у 2016 році його було етаповано до Чортківської виправної колонії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

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"Пукач знаходиться в Київському СІЗО з кінця 2017 року”, – сказав співрозмовник видання.

Але джерело не уточнило, чому саме його перевели з колонії до СІЗО.

У червні 2016 року, після того, як офіційно набув чинності вирок Пукачу про довічне позбавлення волі, його було етаповано до Чортківської колонії на Тернопільщині. До цього часу, він також перебував у Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.



6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.