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      Вбивця Гонгадзе Пукач сидить у СІЗО, а не в колонії

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      Олексій Пукач
      Олексій Пукач / rbc.ua

      Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, з кінця 2017 року перебуває у Лук’янівському СІЗО, хоча у 2016 році його було етаповано до Чортківської виправної колонії.

      Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

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      "Пукач знаходиться в Київському СІЗО з кінця 2017 року”, – сказав співрозмовник видання.

      Але джерело не уточнило, чому саме його перевели з колонії до СІЗО.

      У червні 2016 року, після того, як офіційно набув чинності вирок Пукачу про довічне позбавлення волі, його було етаповано до Чортківської колонії на Тернопільщині. До цього часу, він також перебував у Лук’янівському слідчому ізоляторі.

      Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.

      6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.

      Теги: Новини України Новини політики Олексій Пукач вбивство Георгія Гонгадзе СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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