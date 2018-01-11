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Вбивця Гонгадзе Пукач може невдовзі вийти на свободу: журналіст пояснив, чому

11:05, сьогодні 1275 Читать новость на русском
Олексій Пукач може вийти на волю завдяки угоді з ГПУ
Олексій Пукач може вийти на волю завдяки угоді з ГПУ / Фото з вільних мереж

Прокуратура підтримала клопотання адвокатів екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача про перерахунок терміну його перебування в СІЗО по "закону Савченко", щоб той не назвав другого Президента України Леоніда Кучму замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це коментарі виданню "Цензор.НЕТ" розповів журналіст Олексій Подольський, який є потерпілим у справі Гонгадзе.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про те, що Олексію Пукачу перерахували термін покарання, який він вже відбуває. Так, один день попереднього ув'язнення зарахується як два дні у термін основного покарання.

За словами Подольського, рішення про перерахунок терміну з другого разу схвалив Чортківський райсуд Тернопільської області. Раніше цей суд, а також Шевченківський та Печерський райсуди Києва, не задовольняли відповідне прохання.

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Не випадково це нікому не відомий суд! Йде торгівля з Пукачем давно. Його шантажують. Торгуються. Його хочуть випустити на свободу, а він у відповідь повинен відмовитися від показань на Кучму. І торгується з Пукачем генпрокурор Луценко,
– стверджує Подольський.

За версією журналіста, мета ГПУ наступна: Пукач не називатиме Кучму замовником викрадення і вбивства Гонгадзе, а його довічне ув'язнення в касаційній інстанції замінять 15-річним терміном.

"Я не знаю, чи змінив Пукач свої показання. Але не здивуюся, якщо Пукач перестане вказувати на Кучму і за це вийде на свободу. Адже з рішення Чортківського суду виходить, що він відсидів уже 14 років. Якщо зараз у касації доб'ються, що йому довічний термін замінять на 15 років в'язниці, то він незабаром вийде", – пояснив Подольський.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.

6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.

Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ журналісти вбивство Георгія Гонгадзе Олексій Пукач Юрій Луценко Леонід Кучма
Джерело: 24 Канал
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