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Вбивці Гонгадзе Пукачу "перерахували" тюремний термін за "законом Савченко"

19:40, 10 січня 792 Читать новость на русском
Олексій Пукач відбуває пожиттєвий термін ув'язнення
Олексій Пукач відбуває пожиттєвий термін ув'язнення / Радіо Свобода

Олексію Пукачу, який засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, перерахували термін покарання, який він вже відбуває. Все завдяки "закону Савченко", коли один день попереднього ув'язнення зараховується як два дні у термін основного покарання.

Клопотання про перерахування строку подав адвокат Пукача. Рішення суду про перерахунок набуло чинності 15 грудня 2017 року, передають "Українські новини".

У матеріалах суду зазначається, що підсудний перебував у слідчому ізоляторі з 21 липня 2009 року по 6 січня 2016 року, тобто близько 6,5 років. Суд задовольнив клопотання й перерахував 6,5 років попереднього ув'язнення як 13 років основного покарання Пукачу. Таким чином, станом на 10 січня 2017 року засуджений відбув уже більше 14 років тюремного ув'язнення.

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Варто додати, що колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексій Пукач відбуває довічного позбавлення волі. Однак протягом відбування довічного позбавлення волі законодавством установлено конкретні тимчасові показники, закінчення яких міняє правовий статус засудженого. Зокрема, йдеться про виникнення в засудженого права на подачу клопотання про помилування після відбуття ним не менше 20 років призначеного покарання.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 87 Кримінального кодексу, актом помилування може бути здійснено заміну засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років.

Теги: Новини України Новини політики вбивство Георгія Гонгадзе Олексій Пукач
Джерело: 24 Канал
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