Одно из самых ужасных преступлений – убийства детей. Из-за войны России против Украины уже погибло 109 детей, еще 130 были ранены.

К теме Хочу, чтобы весь мир видел, что происходит в Украине, – мужчина, в семью которого попал снаряд

Всего за время войны в Офисе генпрокурора зафиксировали 1 833 военных преступления РФ. Речь идет о:

нарушении законов и обычаев войны,

подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны,

пропаганде войны и др.

В Офисе генпрокурора отметили, что открыли дела относительно агрессии РФ, там уже 75 подозреваемых россиян. Среди них министры, депутаты, военное командование, чиновники и пропагандисты.



Военные преступления РФ за время войны в Украине / Инфографика Офиса генпрокурора

Кроме того, Россия совершила по меньшей мере 1 200 преступлений против национальной безопасности. Это посягательство на территориальную целостность Украины, госизмена и диверсии.

К слову, на Харьковщине депутат поселкового совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовился к захвату оккупантами государственной власти. В Офисе генпрокурора ему уже сообщили о подозрении. Детали – читайте в статье.

Интересно: Сколько продлится война и когда будет переломный момент – Кривонос