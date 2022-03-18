Сергей рассказал 18 марта подробнее об этом трагическом событии, чтобы весь мир узнал о событиях в Украине. Мол, считает это необходимым.

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Почему он не смог быть рядом

Когда посреди улицы приземлился снаряд, люди как раз пытались перебежать дорогу. Как следствие, погибли жена, 9-летняя дочь и 18-летний сын мужчины.

Я хочу, чтобы видели во всем мире то, что происходит в Украине – как подло нас здесь убивают. Это последнее что-то хорошее, что я могу сделать для своей семьи. В память о них,

– сказал житель Ирпеня.

Он рассказал, что незадолго до вторжения России уехал в Донецк, где живет его мать. Это было необходимо, потому что пожилая женщина заболела коронавирусом.

Сергей заметил, что там началась мобилизация мирного населения. Однако, говорит, считал это подготовкой только к обострению на Донбассе.

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Вспомнил последние услышанные слова жены

Мужчина показал наплечники детей, которые были с ними в момент гибели. Парень и девочка погибли от многих осколочных ранений, поэтому их вещи были покрыты кровью.

По словам Сергея, семья решила эвакуироваться из города, когда впервые снаряд попал в их жилой комплекс. Однако, когда сели в машину, на их улицу заехали русские танки и начался уличный бой.

Снова вернулись в подвал. Я смог дозвониться в 10 вечера. Извинился, что не могу быть рядом, защитить. А жена сказала, чтобы не волновался и все будет хорошо. Это были последние слова,

– рассказал мужчина.

Он добавил, что понял, что что-то случилось по перемещению локации телефона жены. А уже впоследствии увидел публикации о гибели.

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