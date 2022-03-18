Сергій розповів 18 березня детальніше про цю трагічну подію, щоб весь світ дізнався про події в Україні. Мовляв, вважає це необхідним.

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Чому він не зміг бути поряд

Коли посеред вулиці приземлився снаряд, люди якраз намагалися перебігти дорогу. Внаслідок обстрілу загинули дружина, 9-річна донька та 18-річний син чоловіка.

Я хочу, щоб бачили у всьому світі те, що відбувається в Україні – як підло нас тут убивають. Це останнє щось хороше, що я можу зробити для своєї сім'ї. В пам'ять про них,

– сказав житель Ірпеня.

Він розповів, що незадовго до вторгнення Росії поїхав у Донецьк, де живе його матір. Це було необхідно, бо літня жінка захворіла на коронавірус.

Сергій помітив, що там почалася мобілізація мирного населення. Проте, каже, вважав це підготовкою лише до загострення на Донбасі.

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Згадав останні почуті слова дружини

Чоловік показав наплічники дітей, які були з ними в момент загибелі. Хлопець і дівчинка загинули від багатьох осколкових поранень, тому їхні речі були вкриті кров'ю.

За словами Сергія, сім'я вирішила евакуюватися з міста, коли вперше снаряд влучив у їхній житловий комплекс. Проте, коли сіли в машину, на їхню вулицю заїхали російські танки та почався вуличний бій.

Знову повернулися до підвалу. Я зміг додзвонитися о 10 вечора. Вибачився, що не можу бути поряд, захистити. А дружина сказала, щоб не хвилювався та все буде добре. Це були останні слова,

– розповів чоловік.

Він додав, що зрозумів, що щось трапилося по переміщенню локації телефона дружини. А вже згодом побачив публікації про загибель.

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