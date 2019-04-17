Убийства украинских офицеров организовал генерал ФСБ Минаев, – СБУ

СБУ заявила, что координатором убийства украинских офицеров разведки является начальник департамента ФСБ России генерал Дмитрий Минаев.

По словам главы СБУ Василия Грицака, российскими диверсионными группами в Украине командовал Башир Куштов – гражданин РФ.

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Однако координатором организации взрывов был помощник начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России такой себе "Рустем".

Но настоящим организатором этих убийств является генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департамента контрразведывательной деятельности Дмитрий Минаев,

– отметил Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что "Рустем" лично приезжал на оккупированную часть Донбасса. Он командовал диверсантами из так называемого "министерства госбезопасности" так называемой "ДНР".

Что известно об убийствах офицеровРечь идет об убийствах контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, офицера ГУР Минобороны Максима Шаповала и покушении на убийство офицера ГУР Кирилла Буданова.



27 июня жертвой взрыва автомобиля в Киеве стал 39-летний военнослужащий Министерства обороны Украины Максим Шаповал. Инцидент квалифицировали как "теракт". Впоследствии в МВД добавили, что автомобиль чиновника взорвался из-за заложенного взрывного устройства.