Об этом сообщает "Укринформ".

Что известно о решении суда?

По ходатайству прокуратуры оккупант будет находиться за решеткой без права на освобождение под залог. Перед началом заседания россиянин рассказал журналистам, что самовольно покинул позиции и направлялся в областной центр.

Следователи устанавливают, зачем Рыжиков пытался попасть в Харьков. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, что привело к гибели людей. За это оккупанту грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, в начале октября фигурант с позывным "Юла" сбежал с позиций вблизи села Старица в Харьковской области. Он бросил амуницию, переоделся в найденную гражданскую одежду и пешком отправился в сторону Харькова. Уже 13 октября в селе Михайловка россиянин встретил 60-летнего мужчину, который рыбачил на озере, и попросил у него сигарету.

Когда местный житель ответил, что не курит, оккупант разозлился и выстрелил ему в голову. После этого он взял вещи убитого, а тело сбросил в воду. В тот же день захватчик пробрался в частный дом в селе Момотово, где временно находились пятеро украинских защитников.

Прокурор Никита Далекая отметил, что военные были в гражданской одежде и без оружия, поэтому не считались комбатантами. Россиянин расстрелял их из автомата, убив даже тех, кто спал. В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев подтвердили, что погибшие были их военнослужащими.

Нападавший был задержан вечером 14 октября непосредственно в Харькове. Следствие также проверяет, мог ли он быть причастен к российской диверсионно-разведывательной группе.

Как уже сообщалось на нашем сайте, правоохранители идентифицировали пятерых российских военнослужащих, которые казнили украинских пленных на территории Волчанского агрегатного завода.