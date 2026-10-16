Про це повідомляє "Укрінформ".

Що відомо про рішення суду?

За клопотанням прокуратури окупант перебуватиме за ґратами без права на внесення застави. Перед початком засідання росіянин розповів журналістам, що самовільно залишив позиції та прямував до обласного центру.

Слідчі встановлюють, навіщо Рижиков намагався потрапити до Харкова. Йому оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей. За це окупанту загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними слідства, на початку жовтня фігурант із позивним "Юла" втік з позицій поблизу села Стариця на Харківщині. Він кинув амуніцію, перевдягнувся у знайдений цивільний одяг і пішки вирушив у напрямку Харкова. Вже 13 жовтня у селі Михайлівка росіянин зустрів 60-річного чоловіка, який рибалив на озері, та попросив у нього сигарету.

Коли місцевий житель відповів, що не палить, окупант розлютився і вистрілив йому в голову. Після цього він забрав речі вбитого, а тіло скинув у воду. Того ж дня загарбник пробрався до приватного будинку в селі Момотове, де тимчасово перебували п'ятеро українських захисників.

Прокурор Микита Дальока зазначив, що військові були в цивільному одязі та без зброї, тому не вважалися комбатантами. Росіянин розстріляв їх з автомата, вбивши навіть тих, хто спав. У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців підтвердили, що загиблі були їхніми військовослужбовцями.

Нападника затримали ввечері 14 жовтня безпосередньо у Харкові. Слідство також перевіряє, чи міг він бути причетним до російської диверсійно-розвідувальної групи.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, правоохоронці ідентифікували п'ятьох російських військових, які стратили українських полонених на території Вовчанського агрегатного заводу.