Об этом сообщила корреспондентка Суспильного, передает 24 Канал. Рассмотрение дела длилось более 5 лет.

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Что решил суд

Приговор зачитал судья Кировского районного суда Кропивницкого Александр Куценко. Подозреваемого признали виновным в совмещенном с изнасилованием убийстве, покушении на совершение действий сексуального характера и тайном похищении чужого имущества.

По словам прокурора Константина Клюкина, в суде исследовали 26 томов доказательств. Среди них – следы крови и вещи школьницы в машине обвиняемого, показания свидетелей и выводы экспертиз.

Хочу сказать родителям, которые говорят, что невозможно добиться справедливости. Возможно. Никогда не теряйте надежду,

– сказала Елена Хриненко, мать жертвы.

Кроме пожизненного лишения свободы, суд решил взыскать с Середницкого 4 миллиона гривен в пользу матери девушки, а также 1 миллион 37 тысяч гривен в пользу государства за проведение экспертиз.

Убийца не признал вины

Середницкий все годы судебных заседаний отрицал свою вину. Его адвокат Александр Урсаленко просил закрыть уголовное производство и освободить своего подзащитного.

Я дойду до Европейского суда и до конца. Потому что то, что происходило в этом суде, было нарушением процессуальных норм,

– заявил Середницкий.

Он планирует обжаловать решение, что можно сделать в течение 30 дней.

Напомним, 16-летняя Диана Хриненко пропала 24 августа 2018 года, когда пошла на празднование Дня Независимости. Останки ее тела в марте 2019 года нашел тракторист во время работы на поле – в 12 километрах от Субботцев. Подозреваемого жителя соседнего села Новотреповка задержали 13 августа 2019 года в Польше.