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      Убийство несовершеннолетней Дианы Хриненко: подозреваемый предстал перед судом – фото и видео

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      Диана Хриненко исчезла в августе 2018
      Диана Хриненко исчезла в августе 2018 / Фото из социальных сетей

      В Польше задержали подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Девушка исчезла в августе 2018 года в селе Суботка Знаменского района Кировоградской области. Сегодня злоумышленнику будут выбирать меру пресечения.

      На суде присутствует мать убитой девушки, которая не сводит глаз с подозреваемого в преступлении Николая. Он 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области.

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      Предполагаемый убийца во время заседания суда ведет себя тихо, на мать Дианы Хриненко не реагирует.

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      Мать убитой девушки Дианы Хриненко ​/ Фото: Олени Шворак

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      Подозреваемый в убийстве девушки       / Фото: Елена Шворак

      Продолжается суд над предполагаемым убийцей Дианы Хриненко: смотрите видео

      Заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин утверждает, что следствие продолжалось целый год.

      Мы собрали достаточную доказательную базу о его причастности к убийству Дианы Хриненко, но впереди еще много работы,
      – добавил Аброськин.

      діана хріненко вбивство
      Полицейские ищут пропавшую Диану Хриненко в 2018 году

      Что известно об исчезновении и убийстве Дианы Хриненко?

      24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла несовершеннолетняя местная девушка Диана Хриненко.

      Несовершеннолетняя ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге домой она общалась по телефону с парнем. Когда до двора дома осталось пройти около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее родителям, потому что на нее напали. Связь внезапно оборвалась.

      діана хріненко
      Диана Хриненко

      Родители сразу бросились на помощь своему ребенку, но, кроме следов крови, ничего не нашли. Поиски пропавшей девушки продолжались долго, ее тело полиция нашла только в марте 2019 года.

      Что известно о предполагаемом убийце девушки?

      Это 28-летний житель Николай одного из сел Знаменского района Кировоградской области. После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в соседней Польше. Польские правоохранители задержали его и передали украинской стороне. Как произошло задержание – читайте по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Вячеслав Аброськин Жертвы Полиция Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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