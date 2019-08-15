Вбивство неповнолітньої Діани Хріненко: підозрюваний постав перед судом – фото та відео

У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко. Дівчинка зникла у серпні 2018 року у селі Суботка Знам’янського району Кіровоградської області. Сьогодні зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

На суді присутня мати вбитої дівчинки, яка не зводить очей з підозрюваного у злочині Миколи. Він 28-річний мешканець одного з сіл Знам'янського району на Кіровоградщині.

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Ймовірний вбивця під час засідання суду поводить себе тихо, на матір Діани Хріненко не реагує.



Мати вбитої дівчинки Діани Хріненко/ Фото: Олени Шворак



Підозрюваний у вбивстві дівчинки/ Фото: Олена Шворак

Триває суд над ймовірним вбивцею Діани Хріненко: дивіться відео

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін стверджує, що слідство тривало цілий рік.

Ми зібрали достатню доказову базу щодо його причетності до вбивства Діани Хріненко, але попереду ще багато роботи,

– додав Аброськін.



Поліцейські шукають зниклу Діану Хріненко у 2018 році

Що відомо про зникнення та вбивство Діани Хріненко?

24 серпня 2018 року в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області зникла неповнолітня місцева дівчинка Діана Хріненко.

Неповнолітня вночі поверталася додому з дискотеки. Дорогою додому вона спілкувалась по телефону з хлопцем. Коли до подвір'я будинку залишилося дійти близько 300 метрів, дівчинка голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її батькам, бо на неї напали. Зв'язок раптово обірвався.



Діана Хріненко

Батьки відразу кинулися на допомогу своїй дитині, але, крім слідів крові, нічого не знайшли. Пошуки зниклої дівчини тривали довго, її рештки поліція знайшла лише у березні 2019 року.

Що відомо про ймовірного вбивцю дівчинки?

Це 28-річний мешканець Микола одного з сіл Знам'янського району на Кіровоградщині. Після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався у сусідній Польщі. Польські правоохоронці затримали його і передали українській стороні. Як відбулося затримання – читайте за посиланням.