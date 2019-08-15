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      Вбивство неповнолітньої Діани Хріненко: підозрюваний постав перед судом – фото та відео

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      Діана Хріненко зникла у серпні 2018
      Діана Хріненко зникла у серпні 2018 / Фото з соціальних мереж

      У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко. Дівчинка зникла у серпні 2018 року у селі Суботка Знам’янського району Кіровоградської області. Сьогодні зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

      На суді присутня мати вбитої дівчинки, яка не зводить очей з підозрюваного у злочині Миколи. Він 28-річний мешканець одного з сіл Знам'янського району на Кіровоградщині.

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      Ймовірний вбивця під час засідання суду поводить себе тихо, на матір Діани Хріненко не реагує.

      діана хріненко вбивство суд
      Мати вбитої дівчинки Діани Хріненко/ Фото: Олени Шворак

      діана хріненко вбивця суд
      Підозрюваний у вбивстві дівчинки/ Фото: Олена Шворак

      Триває суд над ймовірним вбивцею Діани Хріненко: дивіться відео

      Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін стверджує, що слідство тривало цілий рік.

      Ми зібрали достатню доказову базу щодо його причетності до вбивства Діани Хріненко, але попереду ще багато роботи,
      – додав Аброськін.

      діана хріненко вбивство
      Поліцейські шукають зниклу Діану Хріненко у 2018 році

      Що відомо про зникнення та вбивство Діани Хріненко?

      24 серпня 2018 року в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області зникла неповнолітня місцева дівчинка Діана Хріненко.

      Неповнолітня вночі поверталася додому з дискотеки. Дорогою додому вона спілкувалась по телефону з хлопцем. Коли до подвір'я будинку залишилося дійти близько 300 метрів, дівчинка голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її батькам, бо на неї напали. Зв'язок раптово обірвався.

      діана хріненко
      Діана Хріненко

      Батьки відразу кинулися на допомогу своїй дитині, але, крім слідів крові, нічого не знайшли. Пошуки зниклої дівчини тривали довго, її рештки поліція знайшла лише у березні 2019 року.

      Що відомо про ймовірного вбивцю дівчинки?

      Це 28-річний мешканець Микола одного з сіл Знам'янського району на Кіровоградщині. Після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався у сусідній Польщі. Польські правоохоронці затримали його і передали українській стороні. Як відбулося затримання – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція Жертви В'ячеслав Аброськін Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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