Более того, фсбшники уже нашли так называемых "исполнительниц" убийства. Обвиняют Наталию Вовк и Софию Шабан. Правда, в Центре стратегических коммуникаций указали на просчеты россиян.

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Пропагандисты соловьев и прилепин опубликовали даже фотографии женщин. Первую фотографию они якобы обнаружили на странице Софии Шабан в российской социальной сети "Одноклассники". В профиле указана дата рождения девушки – 15 января 1998 года. В сети девочка не была в течение 4 лет.



Скриншот из телеграм-каналов пропагандистов

Однако позже пропагандисты начали подписывать это фото как Наталия Вовк, которой, согласно заявлению ФСБ, должно быть 43 года. Хотя очевидно, что девушка выглядит моложе.



Просчет пропагандистов / Скриншот с сайта пропагандистов

История с машиной

Кроме того, в российских СМИ сообщили, что у девушки есть Toyota Corolla. Однако на сайте по продаже автомобилей оперативно нашелся почему-то тот самый MINI Cooper, на котором она якобы въехала в россию. Продавал машину якобы украинец Даниил Шабан, также служащий в полку "Азов".



россияне разгоняют информацию о продаже авто / Скриншот с телеграм-каналов

Даже страницу в Википедии завели

Кроме того, на так называемых "подозреваемых" в день их "разоблачения" появлялась страница в Википедии. Очевидно, что ее создали сами пропагандисты, поскольку туда выписали всю фейковую историю.



Фейковая страница в Википедии / Скриншот с сайта

Что известно об убийстве дугиной дарьи

Вечером 20 августа дарья дугина возвращалась с организованного ее отцом форума. Ее авто внезапно взорвалось.

Вместе с ней ехать должен был и отец – главный идеолог путина александр дугин. Впрочем, в последний момент его убедили сесть в другой автомобиль.

российские пропагандисты сразу начали обвинять Украину.

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