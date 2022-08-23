Ба більше, фсбшники вже знайшли так званих "виконавиць" вбивства. Звинувачують Наталію Вовк та Софію Шабан. Щоправда, у Центрі стратегічних комунікацій вказали на прорахунки росіян.

До теми Нафарбована дугіна в труні та усміхнений батько: у мережі опублікували підозрілі фото з похорону

Пропагандисти соловйов та прілєпін опублікували навіть фото жінок. Першу світлину вони нібито знайшли на сторінці Софії Шабан в російській соціальній мережі "Одноклассники". У профілі вказано дату народження дівчини – 15 січня 1998 року. У мережі дівчина не була протягом 4 років.



Скриншот з телеграм-каналів пропагандистів

Однак пізніше пропагандисти почали підписувати це фото як Наталія Вовк, якій, згідно із заявлю ФСБ має бути 43 роки. Хоча, очевидно, що дівчина виглядає молодшою.



Прорахунок пропагандистів / Скриншот з сайту пропагандистів

Історія з машиною

Крім того, у російських ЗМІ повідомили, що дівчини є Toyota Corolla. Проте сайті з продажу автомобілів оперативно знайшовся чомусь той самий MINI Cooper, на якому вона нібито в’їхала в росію. Продавав машину нібито українець Данило Шабан, який також служить у полку "Азов".



росіяни розганяють інформацію про продаж авто / Скриншот із телеграм-каналів

Навіть сторінку у Вікіпедії завели

Крім того, на так званих "підозрюваних" у день їх "викриття" з'являлася сторінка у Вікіпедії. Очевидно, що її створили самі ж пропагандисти, оскільки туди виписали всю фейкову історію.



Фейкова сторінка у Вікіпедії / Скриншот із сайту

Що відомо про вбивство дар'ї дугіної

Ввечері 20 серпня дар'я дугіна поверталась з організованого її батьком форуму. Її авто раптово вибухнуло.

Разом з нею їхати мав і батько – головний ідеолог путіна олександр дугін. Втім, в останній момент його переконали сісти в інше авто.

російські пропагандисти одразу ж почали звинувачувати Україну.

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