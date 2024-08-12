Об этом следственного судью просил старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья следственного управления полиции во Львовской области. Уже 8 августа судья согласовал доступ к телефонным разговорам подозреваемого, пишет 24 Канал.
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О чем просило следствие
Старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции во Львовской области 8 августа обратился к следственному судье с ходатайством, согласованным прокурором, в котором просил:
- предоставить разрешение на временный доступ к данным, которые содержат охраняемую законом тайну. В частности, информацию обо всех соединениях за период времени с 01.01.2023 по 26.07.2024, осуществленные абонентами мобильной связи по двум номерам;
- обязать ЧАО предоставить копию информации о вышеуказанных соединений абонентов на цифровом носителе и/или на листе (-ах) бумаги (в виде справки – при отсутствии соединений);
Также в ходатайстве старший следователь просил предоставить возможность изъятия носителя (и/или листа (-ов) бумаги), содержащий копию такой информации со следующими сведениями:
- адрес расположения базовой станции;
- тип соединения (входящие и исходящие звонки, SMS, MMS, GPRS, переадресация),
- дата, время и продолжительность соединения;
- идентификационные признаки конечного оборудования (абонента А) (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI);
- идентификационные признаки терминала, с которым происходит сеанс связи (абонент Б);
- соединение нулевой продолжительности;
- при наличии контрактного соглашения – сведения об абоненте;
- информация о движении средств.
Следственный судья установил, что информация, о которой просит старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья, имеет существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, с учетом возможности использования в качестве доказательства сведений, содержащихся в таких документах и отсутствие возможности другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается доказать с помощью указанной информации.
Ходатайство старшего следователя отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления Главного управления Нацполіції во Львовской области о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну – удовлетворить,
– постановил судья.
Стоит заметить, что издание УНН писало, что следователь получил доступ к телефонным разговорам подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Перед этим суд также предоставил доступ следствию ко всем телефонным разговорам Фарион за 1,5 года.