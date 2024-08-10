Сейчас парень находится в СИЗО. Такую меру пресечения ему избрал суд. Не изменил своего решения судья и после того, как адвокат Зинченко подал апелляцию.

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Родители указывают на недостаток доказательств

В интервью 11 канала родители подозреваемого рассказали о том, как продвигается дело. Они уверены, что их сын не мог совершить преступление. Так, мать Елена Зинченко говорит, что Вячеслав не способен на убийство. По ее словам, парень приехал во Львов не для того, чтобы стрелять в Фарион, а чтобы встретиться с друзьями и погулять по городу.

Надо искать настоящих убийц и заказчиков. И это никак не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет,

– отметила женщина.

Отец парня в свою очередь обратил внимание, что следствие не поделилось с ним доказательствами, которые якобы полиция нашла в их квартире. В частности, речь идет о письме, которое Зинченко написал на случай, если "что-то пойдет не по плану". Ранее правоохранители раскрыли частично содержание отдельных строк. В них парень объяснял, что скрывал содеянное от родителей не потому, что им не доверяет, а ради их безопасности.

Следствие мне не доказывало о существовании этого письма и тем более о содержании этого письма. Я был на допросе, и следователь ничего такого не рассказывал. Не показал мне, что он где-то переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Нет ничего,

– сказал отец подозреваемого.

По словам мужчины, с доказательной базой против его сына "все очень печально".