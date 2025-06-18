Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Новости.Live.

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Как прошел суд по делу Фарион 18 июня

На этот раз Зинченко был без шлема и бронежилета. Он подал ходатайство с просьбой отменить меры безопасности, поскольку не видит угроз своей жизни. Ранее об усиленных мерах безопасности просил адвокат.

На заседании просматривали видео с камер наблюдения за 17 июля 2024 года. Прокуроры настаивали, что на видео зафиксирован именно Зинченко.

Парень менял одежду и снимал разные квартиры. Он попал на несколько камер – в том числе, вероятно, виделся с Ириной Фарион.

Предположительно, Вячеслав Зинченко ходит по Львову: смотрите видео

Сам подозреваемый сказал, что он точно есть на видео за 18 июля, а вот за 17 июля – где-то есть, а где-то не он.

Также камера показала возможный момент убийства. По крайней мере, слышен звук, похожий на выстрел, а перед тем видно парня в очках и панаме.

Возможный момент убийства Фарион: смотрите видео

Но адвокаты обратили внимание, что порой трудно идентифицировать человека только по одежде. Например, на одном из кадров видно идентичных лиц.

суд по делу убийства Фарион 18 июня 2025 года
Два парня в похожей одежде – не ясно, кто из них Зинченко / Фото Суспільне

Относительно вероятной встречи Зинченко и Фарион стороны высказались так:

  • "Ирина Фарион или лицо, похожее на нее, встретилась с этим лицом. Но я хочу обратить внимание на совсем другое. Лицо видело Ирину Фарион 17 числа, но никакого преступления не произошло", – сказал Зинченко.
  • "Это моя мама. Это платье есть дома у нас, и именно когда были похороны, у нас был выбор, какое платье ей выбрать. Также это бежевая сумка, которую она оставила на месте убийства. Это точно она. В инстаграме я нашла фотографию именно в этой суконке. Это она идет", – заявила София Особа.

Дочь Фарион и Вячеслав Зинченко комментируют записи с камер видеонаблюдения: смотрите видео

Заседание длилось 6 часов. Суд объявил перерыв до 25 июня.