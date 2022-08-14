Согласно обнародованному отчету, револьвер, из которого произошел роковой выстрел, не мог выстрелить самостоятельно. То есть это противоречит версии актера Алека Болдуина, который заявлял, что он не жал на курок.

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О чем говорится в отчете ФБР

По данным криминалистов, револьвер F.lli Pietta, которым актер Алек Болдуин случайно убил Галину Хатчинс, не мог выстрелить самостоятельно. То есть выстрел произошел из-за нажатия на курок.

Кроме того, криминалисты отметили, что при не взведенном курке без нажатия на спусковой крючок, заряженный патроном револьвер мог разорвать капсюль.

Однако по данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Галины Хатчинс является результатом несчастного случая – следователи не нашли убедительных доказательств того, что кто-то намеренно зарядил револьвер, являвшийся реквизитом на съемочной площадке, боевыми патронами.

Представители Алека Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, отвечавшей за оружие на съемочной площадке "Ржавчины", пока не комментировали отчет ФБР.

Убийство Галины Хатчинс: главное

Трагедия произошла 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Известный актер и комик Алек Болувин случайно выстрелил из реквизитного пистолета в оператора из Украины Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.

От полученных травм украинка умерла в больнице, ее коллега режиссер – выжил. Именно он держал Галину за руку, когда она получила смертельное ранение.

Стражи порядка выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Он сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

Сам актер впоследствии заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета.

Трагедия привела к ряду судебных тяжб и скандалов. В Голливуде думают над запретом об использовании оружия на съемочной площадке, а родственники погибшей оператора заявили о намерениях подать в суд на Алека Болдуина.

Кроме того, продюсеров фильма "Ржавчина" оштрафовали на 136 793 долларов США и остро раскритиковали.

После трагедии съемки фильма приостановили, однако работы возобновились. Последняя работа Галины Хатчинс увидит свет, правда, дата премьеры пока неизвестна.

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