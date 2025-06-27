Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Нацполицию Украины. У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион обнаружили досье не только на нее, но и на еще нескольких украинцев, в частности, городского голову Днепра Бориса Филатова и активиста Сергея Стерненко.

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В деле об убийстве Фарион всплыли файлы на Филатова и Стерненко

В Нацполиции заявили, что информация, которую подозреваемый собирал из открытых источников, не свидетельствует о подготовке новых преступлений. Сам Филатов обратился с официальным запросом в МВД, требуя объяснений.

Нацполиция уточнила, что во время досудебного расследования содержимое телефона Вячеслава Зинченко было тщательно изучено, а все файлы и поисковые запросы – обработаны.

По данным правоохранителей, подозреваемый получил информацию из открытых источников, а доказательств подготовки нападений или покушений против Филатова или Стерненко не обнаружили.

Впрочем, Борис Филатов обнародовал официальное обращение к министру внутренних дел Игорю Клименко, в котором напомнил о подозрительных событиях вокруг себя и покушении на Сергея Стерненко. Мэр Днепра заявил, что узнал о досье только из новостей и до сих пор не получил ни одного предупреждения от правоохранителей, хотя эта информация, по его словам, составляет реальную угрозу жизни.

Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?

– говорится в обращении Филатова.

Ранее стало известно, что в облачном хранилище телефона Зинченко нашли PDF-файлы с личными данными не только Фарион, но и других граждан Украины.