Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію України. У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон виявили досьє не лише на неї, а й на ще кількох українців, зокрема, міського голову Дніпра Бориса Філатова та активіста Сергія Стерненка.

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У справі про вбивство Фаріон спливли файли на Філатова і Стерненка

У Нацполіції заявили, що інформація, яку підозрюваний збирав з відкритих джерел, не свідчить про підготовку нових злочинів. Сам Філатов звернувся з офіційним запитом до МВС, вимагаючи пояснень.

Нацполіція уточнила, що під час досудового розслідування вміст телефону В’ячеслава Зінченка був ретельно вивчений, а всі файли та пошукові запити – опрацьовані.

За даними правоохоронців, підозрюваний отримав інформацію з відкритих джерел, а доказів підготовки нападів чи замахів проти Філатова чи Стерненка не виявили.

Втім, Борис Філатов оприлюднив офіційне звернення до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у якому нагадав про підозрілі події навколо себе та замах на Сергія Стерненка. Міський голова Дніпра заявив, що дізнався про досьє лише з новин і досі не отримав жодного попередження від правоохоронців, хоча ця інформація, за його словами, становить реальну загрозу життю.

Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?

– йдеться у зверненні Філатова.

Раніше стало відомо, що у хмарному сховищі телефону Зінченка знайшли PDF-файли з особистими даними не лише Фаріон, а й інших громадян України.